Москва, 6 июня, 2019, 20:46 — ИА Регнум. В рамках государственного визита в Российскую Федерацию генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР и Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпина прошла его встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает 6 июня Синьхуа.

Government.ru Встреча Си Цзиньпина и Дмитрия Медведева

Отметив важность 70-й годовщины установления между нашими странами дипломатических отношений, китайский лидер подчеркнул, что высокий уровень взаимного доверия и стратегического взаимодействия позволил двум странам внести высокий вклад в обеспечение мира, стабильности и развития во всем мире. По его словам, это особенно важно в условиях нынешней сложной и запутанной международной обстановки и действий сил, направляющих усилия на сдерживание развития стран с формирующимися рынками.

Именно поэтому, уверен Си Цзиньпин, России и Китаю следует еще более последовательно продвигать развитие во всех сферах, а также укреплять сотрудничество в многосторонних форматах: в ООН, ВТО, БРИКС, «Группе двадцати» с целью предлагать миру всё больше «российско-китайских решений» наиболее сложных международных проблем.

Медведев в ответ отметил важность подписания Владимиром Путиным и Си Цзиньпином заявления о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху. Российский премьер указал на «одно государство», которое «явно нарушает принципы международного права… и при всяком случае вводит санкции, оказывает давление на предприятия других стран и тем самым замедляет рост мировой экономики и вредит развитию международной торговли».

Отдельно Дмитрий Медведев поддержал сопряжение стратегий «Пояса и пути» и ЕАЭС, назвав его «важным консенсусом лидеров государств».