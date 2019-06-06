Вашингтон, 6 июня, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Власти США хотят, чтобы Мексика «сделала больше» для борьбы с нелегальной миграцией, 6 июня передает агентство Reuters.

Jonathan McIntosh Инсталляция на пограничной стене. Мексика

«Мы приветствуем усилия мексиканских властей по разрешению кризиса на нашей южной границе, но нам нужно, чтобы Мексика сделала больше», — заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.

В настоящий момент в Вашингтоне продолжаются переговоры между представителями США и Мексики из-за угрозы введения «антимигрантских» пошлин на мексиканские товары.

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