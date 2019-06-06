Берлин, 6 июня, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас направится в Иран для «спасения» международного соглашения по иранской ядерной программе, 6 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы хотим сохранить ядерное соглашение… это хорошее соглашение, которое не позволяет Ирану получить ядерное оружие», — сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар.

Поездка главы немецкого МИДа будет включать несколько стран Ближнего Востока и начнется 7 июня с визита в Иорданию. В Иране Маас будет в понедельник, 10 июня.

Читайте также: Иран всё ещё соблюдает «ядерную сделку» — МАГАТЭ