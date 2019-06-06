Киев, 6 июня, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Националисты закидали файерами особняк экс-президента Украины Петра Порошенко под Киевом, сообщает 6 июня «Страна.ua».

Особняк Порошенко в селе Козин

По информации издания, порядка 60 человек с флагами нацистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бросали файеры и скандировали требования «Порошенко за решётку».

Участники акции заявили журналистам, что они будут добиваться расследования воровства в «Укроборонпроме» и участия в нём самого Порошенко.

Кроме того, они выражали возмущение бездействием госслужащих и правоохранителей, не расследующих коррупционные дела с участием Порошенко.

Напомним, в ходе президентской кампании украинские СМИ обнародовали материалы о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины, в ходе которых чиновники госкомпаний перепродавали их военным заводам в три раза дороже.