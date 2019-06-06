Пермь, 6 июня, 2019, 19:39 — ИА Регнум. В Пермском крае под стражу заключён депутат краевого Законодательного собрания Илья Кузьмин. Он обвиняется в заведомо ложном доносе, соединённом с искусственным созданием доказательств обвинения, сообщили корреспонденту в СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По резонансному делу проходят ещё три человека. По данным следствия, все они жители Соликамска — две 29-летних женщины и 30-летний мужчина. Они подозреваются в пособничестве совершения преступления, которое инкриминировано депутату.

По версии следственных органов, осенью 2018 года депутат Заксобрания решил инсценировать покушение на себя. Парламентарий, как считают следователи, преследовал цель повысить свой общественный имидж. Для реализации задуманного, обещая денежное вознаграждение, он, по мнению следствия, привлёк к организации инсценировки покушения свою знакомую, которая из числа своего круга общения подыскала 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину для непосредственного совершения инсценировки покушения.

Поздним вечером 24 февраля 2019 года после произошедшего депутат обратился в полицию, заявив, что на него было совершено покушение. В ходе расследования выяснилось, что имела место инсценировка, и было возбуждено уголовное дело.