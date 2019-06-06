Рим, 6 июня, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В Евросоюзе появятся идентификационные документы (карты) нового типа, от прежних они будут отличаться в первую очередь большей защищенностью, сообщает Italia Oggi в четверг, 6 июня.

Паспорта Евросоюза

Процесс замены будет постепенным, переходный период предположительно составит два года.

Власти стран ЕС вправе будут установить срок действия карт идентификации в диапазоне от 5 до 10 лет. При этом сроки для граждан старше 70 лет могут быть более продолжительными, для несовершеннолетних срок действия не должен составлять более 5 лет.