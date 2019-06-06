Рим, 6 июня, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Если ребенок голоден, а власти ЕС требуют его не кормить, то слушать нужно ребенка, а не Брюссель, заявил в четверг, 6 июня, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает La Repubblica.

Маттео Сальвини

При такой постановке вопроса Сальвини считает своими детьми все 60 миллионов граждан Италии, добавил вице-премьер.

Оппоненты Сальвини высмеяли его заявление в социальных сетях, сопровождая свои комментарии хэштегом «60 миллионов без одного», отмечает издание.

5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.