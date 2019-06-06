Новосибирск, 6 июня, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в сфере подготовки IT-специалистов мирового уровня для высокотехнологичных отраслей экономики региона. Соглашение было подписано сегодня, 6 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума-2019. Подписи на документе поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф, сообщили и в новосибирском правительстве.

Nso.ru Андрей Травников и Герман Греф

«Сбербанк — наш партнёр по огромному количеству направлений в сфере реиндустриализации и, конечно, в образовательных проектах, направленных на переподготовку членов управленческой команды правительства Новосибирской области, развитие самых разных уровней образования в регионе. Уверен, что подписанное соглашение послужит динамичному развитию нашей области и более плотному сотрудничеству со Сбербанком», — заявил Андрей Травников.

Герман Греф отметил, что отбирая студентов в «Школу 21», они увидели огромный спрос на обучение от абитуриентов из Новосибирской области.

«Поэтому я убеждён, что открытие филиала нашей школы именно здесь будет правильным решением, ведь тогда у нас смогут учиться студенты, которые не имеют возможности переехать в Москву», — сказал Греф.

Напомним, делегация Новосибирской области с сегодняшнего дня, 6 июня, и по 8 июня работает на площадке Петербургского международного экономического форума — 2019, где планирует продемонстрировать в том числе наработки по проекту «Академгородок 2.0».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф подарил Новосибирску фонтан. Сбербанк отвечает только за финансовую сторону — сметная стоимость составляет 97,5 млн рублей, оформление фонтана выбирали сами новосибирцы — в ходе голосования.