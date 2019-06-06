Астрахань, 6 июня, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин входит в третий поток слушателей «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления (ВШГУ), сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Игорь Бабушкин

Президент назначает врио глав регионов из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, отмечает издание.

Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.