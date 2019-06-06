Нальчик, 6 июня, 2019, 17:45 — ИА Регнум. На создание мест в детских садах субъектам Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году выделят дополнительные субсидии. Их сумма составит 11,7 млрд рублей. Об этом 6 июня на межрегиональном совещании по вопросам развития системы образования в субъектах СКФО, которое прошло в столице Кабардино-Балкарии, заявил заместитель министра просвещения России Андрей Николаев.

Анри Жоффруа. Детский сад (фрагмент)

«На увеличение мест в детских садах СКФО в рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году будет направлено 11,7 млрд рублей. Увеличение поступлений средств на обозначенные проекты колоссально увеличивает и нашу с вами общую степень ответственности за результат», — подчеркнул замминистра.

Всего до 2024 года в детских садах субъектов СКФО должно быть создано дополнительно 35 тыс. мест. Это позволит повысить уровень доступности дошкольного образования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Кабардино-Балкарии.

Что касается ликвидации трехсменного обучения и создания новых мест в образовательных учреждениях, то в 2019 году должно быть создано 89 объектов на 8715 учебных мест. Об этом сообщила в ходе совещания директор департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Ирина Петрунина.

Читайте также: Дагестан и Ингушетия огорчили Медведева очередями в детские сады

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам исполнения поручений президента и правительства отметил, что в четырех субъектах России сложилась сложная ситуация с обеспеченностью детей местами в детских дошкольных учреждениях. На Северном Кавказе это Ингушетия и Дагестан. Премьер-министр заявил о необходимости дополнительного софинансирования со стороны государства строительства детских садов в этих регионах, чтобы полностью закрыть вопрос уже в 2020 году.