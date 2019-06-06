Симферополь, 6 июня, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Верховный суд Крыма признал гражданина Украины Константина Давыденко виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом 6 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Судейская мантия

«В ходе суда Давыденко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в ФСБ.

По данным следствия, будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Крыма целенаправленно вёл сбор сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в февраля 2018 года ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Позже Константина Давыденко отправили в Москву, где Лефортовский суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом: Обнародовано видео задержания в Крыму украинского шпиона