Майкоп, 6 июня, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Вопросы развития транспортной инфраструктуры Адыгеи обсуждались на встрече главы республики Мурата Кумпилова и руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрея Костюка в Москве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 6 июня.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрея Костюка

Андрей Костюк напомнил, что президентом РФ определены конкретные задачи по темпам развития дорожного хозяйства, реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.

«Главным результатом этой работы должно стать создание новой качественной дорожной инфраструктуры, удобной для всех граждан России. Надеюсь, что хороших показателей нам удастся добиться и по Республике Адыгея», — сказал Костюк.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в регионе будут приняты все меры для развития дорожной отрасли в рамках взятых обязательств. В регионе запланирован большой объем работ, отдельное внимание — ремонту автодорог Майкопа, других трасс республиканского и местного значения. Планируется увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП и т. д. Всего на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд рублей.

«Все федеральные средства, выделяемые по госпрограммам поддержки регионального дорожного хозяйства, были освоены республикой в прошлом году в полном объеме. В текущем году мы постараемся добиться таких же показателей, в том числе по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал Мурат Кумпилов.

На совещании также обсуждалась реализация двух конкретных проектов — автодороги в обход Майкопа и моста через р. Белую. На эти цели из федерального бюджета в текущем году выделено 300 млн рублей. Также на встрече отмечалось, что до 2028 года региональная автотрасса Майкоп — Туапсе (137,8 км) перейдёт в федеральное подчинение. Кроме того, обсуждались вопросы реализации на территории республики мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Намечено, что до 2024 года в регионе завершат транспортную развязку на 103 км и реконструируют подъезд к Майкопу на участке федеральной трассы Р-217 «Кавказ» автодороги М-4 «Дон».