Псков, 6 июня, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило пляжи региона и запретило купание на пляжах в крупных городах — Пскове и Великих Луках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, вода в реке Великой в Пскове и в реке Ловать в Великих Луках не соответствует требованиям СанПиН.

Илья Алешин ИА Красная Весна Купаться запрещено

Роспотребнадзор предлагает властям Пскова и Великих Лук установить знаки о запрете купания на пляжах в черте города.

По итогам проверки ведомства также запрещено купание в реке Синей в Красногородске, на реке Шелонь в Порховском районе и возле плотины Псковской ГРЭС в Дедовичах.

При этом вода и песок на пляжах на озере Узмень в поселке Усвяты, в озерах Невельского, Островского, Палкинского, Печорского и Пыталовского районов, где находятся детские оздоровительные лагеря, а также на Чудском озере в Гдовском районе нормам соответствуют.

Добавим, что в Псковской области установилась аномально жаркая погода: температура воздуха в дневные часы превышает 30 градусов, что на 5−7 градусов выше климатической нормы.