Калуга, 6 июня, 2019, 14:05 — ИА Регнум. 6 июня делегация Калужской области на Петербургском международном экономическом форуме начала рабочий день с подписания соглашения о сотрудничестве с Татарией. Подписи на документе поставили губернатор Анатолий Артамонов и глава республики Рустам Минниханов. Соглашение предусматривает взаимодействие в экономической, культурной, социальной и иных сферах.

Пресс-служба правительства Калужской области ПМЭФ´19: Калужская область заключила соглашение с Татарией

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в инвестиционной и инновационной составляющих стороны намере ны создавать благоприятные условия для деятельности хозяйствующих субъектов, содействовать расширению деловых контактов, развивать торгово-экономические и кооперационные связи, разрабатывать совместные проекты, обмениваться специалистами и бизнес-миссиями. В области сельского хозяйства в числе приоритетных определены направления растениеводства и животноводства, биотехнологий, перерабатывающая и пищевая промышленность.

Регионы проявили взаимный интерес к развитию культурных связей, в частности, организации обменных гастролей творческих коллективов, музейных и других выставок, к совместному обсуждению вопросов сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Намечено партнерство в IT-сфере, молодежной по литике, спорте и туризме. Планируется обмен информацией о достижениях в области здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, строительства и архитектуры.

Важным направлением станет развитие транспортного сообщения между Калужской областью и Татарией. Уже с 7 июня из международного аэропорта «Калуга» начнутся регулярные рейсы авиакомпании «Руслайн» в Казань два раза в неделю.

Комментируя состоявшееся событие, Анатолий Артамонов подчеркнул: «Опыт, который есть и у нас, и в Татарии по созданию условий для развития экономики очень важен для принятия новых эффективных решений».