Киев, 6 июня, 2019, 17:07 — ИА Регнум. На Украине с 1 июля ожидают повышения цен на электроэнергию на 25%, сообщил 6 июня на брифинге замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

Kate Ter Haar Электроэнергия

При этом Сологуб заявил, что цены на электроэнергию могут вырасти больше, чем рассчитывает финансовый регулятор.

Стоит отметить, что предстоящее повышение связано с реализацией властями Украины новой схемы оптовой торговли электроэнергией. При этом Всемирный банк и представительство ЕС рекомендовали украинскому правительству отложить запуск новой модели энергосбыта до 1 октября, однако глава правительства Украины Владимир Гройсман уже заявил, что отсрочки не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина официально признана самой бедной страной Европы.