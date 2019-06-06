Москва, 6 июня, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Бывший президент Советского Союза Михиал Горбачёв сообщил о своей госпитализации. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает НСН.

Горбачёв

Горбачёв сообщил, что сейчас находится в больнице в связи с обострением хронических заболеваний. Он сообщил о своем состоянии.

«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело», — рассказал Горбачёв.

При этом бывший президент СССР считает, что он сможет выкарабкаться.

«Но ещё сказать, что я увидел свет в конце тоннеля, рано. Ещё не видно его», — отметил он.

Напомним, что в последнее время Горбачёв нередко появлялся на публике в инвалидном кресле. Он не мог подняться с него без посторонней помощи. В конце апреля Горбачёв не смог присутствовать на премьере документального фильма о нём самом «Встреча с Горбачёвым».