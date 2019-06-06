Тверь, 6 июня, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Возможность строительства нескольких молочно-товарных комплексов в Тверской области рассматривает агропромышленная компания «Кабош». Эти планы с президентом компании Дмитрием Матвеевым обсудил губернатор Игорь Руденя 6 июня в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Игоря Руденя с руководством компании «Кабош»

«Развитие АПК — один из приоритетов для экономики Верхневолжья. В регионе уже действуют крупные агропромышленные площадки, отрасль обладает большим потенциалом для инвестиций. Область готова поддерживать инвесторов, предоставлять им льготы», — отметил Игорь Руденя.

Как пояснил Дмитрий Матвеев, компания рассматривает возможность строительства в регионе нескольких молочно-товарных комплексов. На первом этапе предполагается строительство двух молочно-товарных комплексов на 4300 голов крупного рогатого скота каждый, козьей и овечьей ферм по 5000 голов каждая, телятников на 40 000 голов.

«Нам необходимы земли для заготовки кормов. Прежде всего, рассматриваем участки сельхозназначения, которые в настоящее время не используются. Мы можем ввести их в оборот», — сказал Дмитрий Матвеев.

Компания планирует вложить в проект до 13 млрд рублей. Также планируется создание производства сыра, финансирование проекта превысит 27 млрд рублей.

Группа компаний «Кабош» входит в число крупнейших агрохолдингов России. Специализируется на производстве молока, сыров, выращивании овощей в закрытом грунте. Отметим также, что на площадке ПМЭФ-2019 Игорь Руденя также обсудил развитие проектов в АПК с основателем холдинга «ЭкоНива» Штефаном Дюрром.

Напомним, делегация Тверской области во главе с Игорем Руденей участвует в Петербургском международном экономическом форуме-2019. Одно из центральных событий — подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога».