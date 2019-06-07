Тбилиси, 7 июня, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Конкуренция хороша на рынке, а когда она настигает структуры, отвечающие за стратегический государственный проект, начинается неразбериха. О том, как это делается в Грузии, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Проект порта Анаклия

Еще при Михаиле Саакашвили в Грузии возникла идея постройки нового глубоководного порта. Идея постепенно переросла в проект строительства порта в районе Анаклии и организации «Консорциума развития Анаклии». Теперь же эта организация бьет тревогу: в грузинские СМИ просочилась информация о том, что министерство экономики и устойчивого развития Грузии дало разрешение на строительство глубоководного многофункционального порта в городе Поти.

Выступил и один из соучредителей консорциума, бизнесмен Мамука Хазарадзе, заявивший, что проект порта Анаклии — на грани остановки. Фигура этого бизнесмена на стороне анаклийского проекта особенно интересна, ведь именно на него охотится прокуратура Грузии, предъявившая ему обвинение в попытке отмывания незаконных доходов. В свою очередь интересантом потийского проекта один из лидеров оппозиционного партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия объявил олигарха Бидзину Иванишвили. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, шумиха вокруг разрешения на строительство в Поти была поднята вокруг документа, практически не имевшего никакой силы. Но это еще не гарантирует успеха начинания под эгидой «Консорциума развития Анаклии».

Читайте подробности в статье Андро Малкина «Неразбериха вокруг двух проектов глубоководных портов Грузии».