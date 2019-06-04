Санкт-Петербург, 4 ноября, 2013, 08:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге совершено нападение на офис ЛГБТ-организации. Инцидент произошёл на набережной реки Фонтанки, 90 - в результате "предположительно, применения травматического оружия", гражданин получил травму глаза и госпитализирован, сообщили 4 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, накануне вечером около 19:20 мск двое неизвестных в масках вошли в помещение в доме 90 по набережной реки Фонтанки, в котором, по предварительным данным, размещается одна из петербургских организаций. Столкнувшись с одним из молодых людей, находившихся в данном помещении, один из вошедших, предположительно, из пневматического пистолета, выстрелил ему в область глаза. После этого оба неизвестных с места происшествия скрылись.

Потерпевший госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на Фонтанке, 90 вечером, 3 ноября, проходило "Радужное кофепитие" - традиционное мероприятие комьюнити-цетра проекта LaSky-Санкт-Петербург. "Радужные кофепития" - это еженедельные встречи ЛГБТ-молодёжи и дружественных гетеросексуалов, целью которых является свободное толерантное общение людей друг с другом", - сообщают организаторы встречи. Также они сообщают, что нападавших, вошедших вчера в помещение комьюнити-центра, было двое, они пришли под предлогом "поиска друга", затем один из них стал стрелять из пневматического пистолета, а второй - размахивать бейсбольной битой. В результате действий нападавших пострадали два человека: молодому человеку пуля попала в глаз, его госпитализировали. Прогноз медиков неутешителен. Девушка получила ушибы бейсбольной битой. На этой встрече было около 25-30 человек. К проекту LaSky-Санкт-Петербург, который работает в сфере профилактики ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путём (ИППП), и ранее было пристальное внимание со стороны различных гомофобных групп в социальных сетях. Так, около месяца назад в ряде гомофобных групп были призывы препятствовать проведению мероприятий в комьюнити-центре.

Организаторы встречи заявляют, что "нападение является следствием нагнетания гомофобных настроений в городе. Ответственность за него лежит на тех, в том числе политиках и священниках, кто своими речами разжигает ненависть к людям по признаку их иной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Это нападение на офис организации, занимающейся профилактикой ВИЧ и инфекций, передающихся половым путём, свидетельствует о том, что погромщики перешли от нападений во время уличных акций активистов, к нападениям на закрытые мероприятия социальной направленности.

Данный инцидент находится под пристальным вниманием правозащитных организаций города, которые будут добиваться справедливого его расследования. По их мнению, преступление было совершено на почве гомофобной ненависти.