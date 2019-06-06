Москва, 6 июня, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Идея ввести карты рассрочки на продукты говорит о том, что у граждан РФ сегодня нет денег даже на еду и элементарные жизненные потребности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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Ритейлер X5 Retail Group, который объединяет магазины продуктов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», намерен выдавать покупателям магазина «Перекресток» цифровые карты рассрочки с льготным периодом, чтобы граждане могли купить продукты фактически в кредит по льготным условиям.

«Ритейлеры — те, кто стоят на острие потребительского спроса. Они тут же почувствовали его падение и ищут формы, как его поддержать, так что их поведение понятно. Но с точки зрения макроэкономики это очень тревожный сигнал — это говорит о том, что у людей не хватает денег не то что на первоочередные товары, а на главные товары — на еду», — заявил Емельянов.

Поэтому он уверен, что если такие карты рассрочки будут выдаваться в продуктовых магазинах, граждане с удовольствием будут их оформлять, не думая о последствиях.

«Граждане, конечно, будут пользоваться такими картами, они сегодня влезают в потребительские кредиты по любому поводу, чтобы хоть как-то выжить. Другое дело, чем они будут отдавать эти деньги? То есть это очередная финансовая кабала», — отмечает Емельянов.

При этом, по его словам, такие результаты экономической политики нельзя назвать удивительными — их можно было избежать.

«Самое обидное для нашей страны — то, что это совершенно искусственно созданная нашим правительством и Центробанком ситуация из-за сжатия денежной массы и сознательного сжатия потребительского спроса. Вина целиком лежит на Центробанке и правительстве. И если в ближайшее время мы политику не поменяем, то это будет грозить не только экономическими проблемами, которые сейчас уже есть, но и социально-политическими», — уверен Емельянов.