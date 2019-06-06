Варшава, 7 июня, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Трубопровод «Ямал-Европа» введен в действие в 1999 году и может уступить своему более мощному коллеге с «Северного потока — 2». Почему польский газотранспортный оператор Gaz-System не хочет отказываться от поставок газа по этому трубопроводу, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Если концепция российского Газпрома, предполагающая стабильную работу «Северных потоков» и «Турецкого потока», воплотится в реальность, то становится ненужной украинская газотранспортная система, об этом все знают и много говорят. Но точно так же излишними c 2025 года могут оказаться поставки через Белоруссию и Польшу, где и проходит «Ямал-Европа».

Польские эксперты опасаются не только потери транзитных объемов, но и роста зависимости Польши от Германии. Следом подключается и рассуждение о «газовой безопасности Европы». В этом Варшава солидарна с Киевом, для которого транзит российского газа должен прекратиться в конце этого года. На что же делают ставку те, кто надеется задержать введение в строй «СП-2»?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Зачем Варшава хочет модернизировать газопровод «Ямал-Европа».