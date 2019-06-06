Калуга, 6 июня, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Калужским областным парламентом и Законодательной думой Томской области было подписано сегодня, 6 июня в Калуге, в рамках совместного заседания комиссии Совета законодателей РФ по образованию и науке с законодательными органами государственной власти регионов — членов ассоциации инновационных регионов России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, подписанное соглашение предусматривает обмен информационными, аналитическими и методическими материалами, проведение конференций, семинаров, совещаний, встреч и консультаций, создание комиссий и рабочих групп, обмен опытом и совместную деятельность по подготовке и внесению в Государственную думу проектов федеральных законов.

Zskaluga.ru Подписание соглашения о сотрудничестве

Приоритетными направлениями взаимного сотрудничества станут реализация национальных проектов, обеспечение социально-экономического и инновационного развития регионов, социальная защита населения, образование и интеллектуальная собственность, охрана окружающей среды.

Между тем, основная цель визита в Калугу комиссии Совета законодателей РФ — изучение опыта подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Калужского региона, которые в свое время получили существенную законодательную поддержку со стороны фракции «Единая Россия» в Калужском областном парламенте. Совещание провела председатель комиссии, спикер Томской областной думы Оксана Козловская.

Напомним, ранее аналогичные соглашения калужскими парламентариями были подписаны с рядом регионов России и в том числе с Могилевской областью Белоруссии.