Петрозаводск, 1 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Республике Карелия стали чаще госпитализировать женщин, зараженных коронавирусной инфекцией, чем мужчин. Об этом 1 июля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, анализируя данные по заболевшим и госпитализированным, можно явно увидеть гендерную «особенность» третьей волны ковида: в отличие от второй волны, сейчас заболевает и госпитализируется больше женщин, чем мужчин.

«Из 7997 заболевших ковидом за последний месяц женщин большинство — 62%. Из госпитализированных в Республиканскую инфекционную больницу 75% также составляют женщины, в Госпиталь для ветеранов войн 67% — женщины. Из всех вызовов на скорую помощь с подозрением на ковид обратились 71% женщин. Отмечу, что сейчас заболевают и поступают в стационары женщины всех возрастов (от 18 лет)», — пояснил министр.

Ещё одна особенность по словам Охлопкова, в том, что во вторую волну чаще заболевали и госпитализировались с тяжёлой формой ковида люди, склонные к полноте. В третью волну в группу риска попадают все, вне зависимости от веса.

«Так что особое внимание надо уделить женщинам! Берегите женщин!», — подытожил чиновник.