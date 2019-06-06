Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Власти Молдавии планируют налаживать стратегическое партнерство с Российской Федерацией, Соединенными Штатами и Европейским союзом. Об этом 6 июня во время выступления на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент Молдавии Игорь Додон, добавив, что некоторые западные партнеры предпринимали попытки повлиять на Кишинев в данном вопросе.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Не хочу, чтобы Запад использовал нас (Молдавию) против РФ», — сказал глава государства.

Додон добавил, что он является промолдавским политиком, который выступает за развитие сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Главная тема форума 2019 года — «Формируя повестку устойчивого развития».

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