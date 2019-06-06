Калининград, 7 июня, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Проект нового глубоководного порта разрабатывает правительство Калининградской области, идея была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Для чего пригодится этот порт, рассказывает автор Сергей Артёменко.

Новый порт, который планирует построить в поселке Янтарный, должен обладать структурой мощностью 35 млн тонн, и наливной терминал на 5 млн тонн. По словам губернатора области Антона Алиханова, необходимость этого порта следует из роста интереса к транзиту грузов со стороны европейских и азиатских стран. Тем не менее среди экспертов оценки проекта разделились, некоторые обратили внимание на то, что загрузку предполагаемых мощностей могут обеспечить не транзитные грузы по маршруты Европа-Азия и обратно, а отечественные, такие как «Уралкалий» и «Уралхим».

В настоящее время миллионы тонн продукции этих компаний переваливаются на терминалах в Латвии, новый же глубоководный порт в Калининградской области позволит забрать этот груз, сэкономив финансы. Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов и китайские компании, которые вполне могут войти в число инвесторов нового порта.

Читайте подробности в статье Сергея Артёменко «Калининградский глубоководный порт заберёт транзит у прибалтов».