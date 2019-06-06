Москва, 6 июня, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Патогенная микрофлора развивается в теплой воде фонтанов и может попасть в организм человека. Купание в такой воде чревато кишечными инфекциями и глистными инвазиями, рассказала врач-инфекционист клинической больницы № 1 София Русанова «Аргументам и фактам».

Анна Алябьева ИА REGNUM Охлаждение в фонтане

Вода в фонтанах с чашей не обновляется, циркулируя по замкнутой системе, в жару она «цветёт, гниёт и пахнет», а микроорганизмы в ней развиваются в геометрической прогрессии. Зачастую в фонтанах купаются собаки, а бездомные люди моются и стирают одежду.

«В первую очередь купание в фонтане чревато кишечными инфекциями, во вторую — глистными инвазиями», — отметила Русанова.

Также в воде можно «поймать» стафилококки и стрептококки, они попадают в открытые ранки и тормозят процессы восстановления кожи. Ни в коем случае воду из фонтанов нельзя глотать.

Более безопасными считаются сухие фонтаны, у которых нет накопительной чаши, а струи бьют из-под земли. Но даже после купания в таком фонтане следует вымыть тело под проточной водой с мылом или гелем для душа, предупредила врач.

Читайте также: Купание в фонтанах грозит букетом инфекций — Роспотребнадзор