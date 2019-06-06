Ставрополь, 6 июня, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Молодёжь в Грузии зачастую с трудом говорит на русском языке, а порой и вовсе не говорит. Об актуальном положении русского языка в грузинском обществе рассказала ассистент профессора Грузинского технического университета, докторант факультета международных отношений и прав Русудан Пухашвили 6 июня на Российско-грузинском молодёжном диалоге в рамках III фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в Ставрополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Русский язык

Пухашвили отметила, что русский язык долгое время находился в кризисе, который был вызван разными обстоятельствами, среди которых — политика в отношении русскоязычных школ. Несмотря на это, по словам спикера, русский язык по-прежнему играет важную роль в общении между представителями бывших советских республик, этнических меньшинств в регионах Грузии, а также Абхазии и Южной Осетии. Однако:

«К моему сожалению, этнические грузины на основной территории Грузии, в том числе и в провинциях, редко используют русский язык в повседневной жизни. Молодёжь зачастую с трудом, а порой и вовсе не говорит на русском языке. В школах русский язык преподается как второй иностранный со второго или третьего класса. К сожалению, мало программ, где существует техническая поддержка со стороны Российской Федерации для повышения квалификации педагогов», — отметила Русудан Пухашвили.

Она также подчеркнула, что поддержка выпуска учебников по русскому языку, существующие обменные программы обычно проходят тихо и без особого привлечения студентов. Также в проекты по поддержке русского языка в Грузии бывает сложно привлекать непрофильных студентов. В частности, эта ситуация обусловлена тем, что для граждан Грузии открывают двери страны Евросоюза, например Турция. Из-за этого студентам не хватает мотивации заниматься русским языком, считает ассистент профессора Грузинского Технического Университета.

«Вчера на презентации я услышала, что историю не хотелось бы переписывать. Такая важная фраза. Мне бы хотелось и в Грузии создать какие-то видеоархивы, которые помогли бы представлять и позиционирование России в более положительном плане, представлять ту историю, которая реально была, и с разных сторон на экспертном уровне. Сохранить и показать на общественном уровне», — сказала Пухашвили.

Напомним, что проблема обучения русскому языку в грузинских школах стоит достаточно остро. Это же касается и школ национальных меньшинств (армянских, азербайджанских и других). Обучение русскому языку и языкам нацменьшинств сведено до минимума, а учебники обычно составлены грузинскими специалистами и содержат достаточно курьезных ошибок.

4 июня в Ставрополе стартовал III фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», в котором участвуют около 2,5 тысячи человек из 23 стран. Фестиваль продлится до 9 июня. Делегации из Грузии, Австрии и Вьетнама приглашены в качестве специальных гостей.