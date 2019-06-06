Москва, 6 июня, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает для независимых НПЗ ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. НПЗ вертикально интегрированных нефтяных компаний уже имеют обязательства по продаже определенной доли произведенного топлива через биржу, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Цены на бензин

По его мнению, рост предложения позволит сдерживать рыночные цены на мелкий опт, а обязательства по равномерной и регулярной продаже должно защитить от локального появления дефицита и ценовых скачков.

«Однако это не защищает от резкого всплеска спроса со стороны биржевых игроков, если экспортные цены будут резко расти.

Но в целом нужно признать, что рыночные методы влияния на цены на ГСМ всё же более прогрессивны. Во всяком случае, они позволяют избежать дефицита топлива на рынке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложила способ сдерживания цен на бензин. Речь идет о регулировании объемов биржевых продаж топлива независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

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