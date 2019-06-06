Тверь, 6 июня, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога» подписано 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, подпись под соглашением поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почётным гостем церемонии подписания документа стала заместитель Председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Пресс-служба правительства Тверской области Подписание соглашения о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога»

«Все регионы — это полноценные участники проекта. Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать и создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину», — сказал Игорь Руденя.

Концепция межрегионального туристического маршрута «Государева дорога» была разработана правительством Тверской области в 2018 году. Тверской губернатор отметил, что реализация проекта позволит сформировать единое культурно-туристское пространство на территории областей, расположенных на историческом тракте Москва — Санкт-Петербург.

«Сегодняшнее соглашение сделает удобными маршруты показа между Москвой и Санкт-Петербургом. Это грандиозный проект, который откроет Россию её жителям», — отметила Ольга Голодец.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова добавила, что проект «Государева дорога» должен стать «жемчужиной» межрегиональных маршрутов».

Подписанное сегодня соглашение, в частности, предусматривает формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, проведение конференций, исследований, пресс-туров, организация сотрудничества между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами, музейными объектами.

Тверской губернатор отметил, что маршрут «Государева дорога» может стать интересным как для отечественных, так и иностранных туристов. Предполагается, что этот проект станет аналогом созданного в советские годы «Золотого кольца». Планируется, что к 2025 году туристический поток по «Государевой дороге» в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек.

Основная часть маршрута будет проходить по федеральной трассе М-10 через территории четырех областей: Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской. Отправная точка маршрута в Тверской области — храмовый комплекс села Завидово: церковь Успения Божией Матери и церковь Святой Живоначальной Троицы. Расположенный там же музей «Государева дорога» рассказывает о быте путешественников по главной магистрали страны. В селе Городня находится церковь Рождества Богородицы — единственный сохранившийся памятник архитектуры Великого Тверского княжества. Она была построена в конце XIV века в память о победе русского оружия на Куликовом поле. Еще один пункт маршрута — посёлок Эммаус, где туристам предлагают посетить музей Калининского фронта. В усадьбе Домотканово находится музей знаменитого живописца Валентина Серова. В самой Твери туристам предлагается обзорная экскурсия по городу, посещение Императорского дворца, построенного во второй половине XVIII века специально для императрицы Екатерины II. В настоящее время в здании дворца располагается областная картинная галерея. Также в маршрут входит посещение Николо-Малицкого монастыря, тверской Венеции — Вышнего Волочка, старейшего в России Дома творчества художников — академической дачи имени И.Е. Репина, усадьбы Раёк — творения известного архитектора Николая Львова, древнего Торжка, архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво», где представлены образцы русской деревянной архитектуры. В музее-тереме «Птицы Счастья» можно познакомиться с народными художественными промыслами и традициями на Государевой дороге, а также с экспозицией «Путевые дворцы».

«Государева дорога» — тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву — был построен по указу Петра I. По этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Во все времена на пути следования была развитая инфраструктура: путевые дворцы, трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные мастерские. Первый в истории России путеводитель был написан по государеву тракту тверским уроженцем И.Ф. Глушковым.