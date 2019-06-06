Улан-Батор, 6 июня, 2019, 15:01 — ИА Регнум. 70 кг героина общей стоимостью 3 млн евро были обнаружены при задержании монгольских дипломатов в Дрездене — об этом сообщила газета Bild.de.

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По данным издания, дипломаты арестованы и сейчас находятся в следственном изоляторе, наркотики обнаружены в автомобиле с дипломатическими номерами, в двух чемоданах.

Консульское управление министерства иностранных дел Монголии подтвердило факт задержания.

«Подозреваемые работают в генеральном консульстве в Стамбуле. Один из них — дипломат, другой — водитель. Мы не можем раскрывать их имена. Министерство иностранных дел не скрывало происходящее, как только мы получили информацию, связались с их семьей. Мы обязаны сохранить личные тайны по просьбе семьи подозреваемых», — заявил представитель МИД Монголии.