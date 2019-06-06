Брюссель, 6 июня, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Количество выявленного в странах Европейского союза (ЕС) кокаина достигло рекордного уровня. В некоторых городах существуют даже колл-центры, с помощью которых наркотик можно доставить на дом, словно пиццу, пишет газета Die Welt 6 июня.

Цитата из х/ф «Патрик Мэлроуз». реж. Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Под действием наркотиков

Согласно отчету Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, число людей в возрасте от 15 до 64 лет, хотя бы раз в жизни попробовавших нелегальные наркотики, достигло 96 млн (29% населения ЕС). Самым популярным наркотиком является марихуана — ее потребление в пять раз превышает потребление других веществ.

В отчете зафиксирован бум потребления кокаина. В 2017 году было изъято 104 т — вдвое больше, чем годом ранее. «Кокаиновой столицей» стал британский Бристоль, за ним расположились Амстердам (Нидерланды) и Цюрих (Швейцария). Суточное потребление на душу населения в этих городах в среднем составляет от 800 до 1000 мг на 1000 жителей. В отчете также отмечается, что кокаин предпочитают обеспеченные слои населения.

Кокаин поступает в ЕС в основном из стран Южной и Центральной Америки. Метамфетамин — из Восточной Европы. Этот наркотик более всего популярен в Германии.

Снижается уровень потребления героина. Средний возраст умирающих от передозировки вырос до 39 лет.

Число вызванных потреблением наркотиков смертей на протяжении последних лет остается стабильным. В 2017 году на территории ЕС, Норвегии и Турции зафиксирована 9461 смерть. 34% из них приходятся на Великобританию, 13% — на Германию.

Продажи запрещенных веществ все чаще реализуются через социальные сети и через скрытую сеть Даркнет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня у берегов Португалии был задержан бразильский катер с грузом кокаина на сумму $49 млн, а гражданка Испании пыталась ввезти килограмм кокаина в Австрию в собственном теле.