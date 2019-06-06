Симферополь, 6 июня, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Чтобы эфиромасличная отрасль Крыма приблизилась к показателям 80-х годов прошлого века, понадобится не менее десяти лет и около 3 млрд рублей. Об этом 6 июня на пресс-конференции в Симферополе сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

Марина Каширская ИА REGNUM Шиповник. Крым

«Производителям потребуется около десяти лет и примерно 2,8 млрд рублей, чтобы вернуть эфиромасличную отрасль полуострова к показателям 80-х годов прошлого века, когда был зафиксирован её наибольший расцвет. Если будет финансирование и будет выполняться всё по нашей программе, Крым вернётся к тем площадям эфиромасличных культур, которые были, и пойдёт ещё дальше», — подчеркнул Паштецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1980-е годы в Крыму производили до 100 тонн в год лавандового масла — 60% от общесоюзного объёма производства; 15−20 тонн шалфейного масла — 50% по стране; и до 1,5 тонн эфирного масла розы — 30% общего объёма производства в СССР.