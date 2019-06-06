Симферополь, 6 июня, 2019, 14:48 — ИА Регнум. С советских времён производство эфиромасличных культур в Крыму сократилось в десятки раз. Об этом 6 июня на пресс-конференции в Симферополе сообщила заведующая лабораторией селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Наталья Невкрытая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Карадагский заповедник

«Развитие отрасли началось в 1930-е годы, когда была образована Национальная опытная станция, расцвет которой пришелся на 80-е годы столетия. Тогда в Крыму производили до 100 тонн в год лавандового масла — 60% от общесоюзного объема производства; 15−20 тонн шалфейного масла — 50% по стране; и до 1,5 тонн эфирного масла розы — 30% общего объёма производства в СССР», — отметила специалист.

По её словам, общая площадь, которую занимали эфиромасличные культуры в то время, составляла около 10 тысяч га: лаванды — до 4,5 тыс. га, шалфея — до 4 тыс. га и розы — до 1,3 тыс. га.

«В отрасли были заняты 28 предприятий. Сейчас осталось около 1 тыс. га лаванды, из них уборочных — порядка 700 га, потому что много старовозрастных плантаций. Новые начинают закладывать только сейчас и пока в очень небольшом объёме. В прошлом году было заложено 25 га лаванды. С розой — вообще беда. Числится порядка 50 га, из которых уборочных — порядка 30 га. Чуть лучше обстоит дело с шалфеем мускатным, особенно в последние годы», — уточнила учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские учёные предложили признать сельскохозяйственными эфиромасличные культуры, чтобы их производителям могли оказывать господдержку.