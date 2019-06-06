Буйнакск, Дагестан, 6 июня, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане сегодня, 6 июня. Предположительно, эпицентр земных колебаний расположился в селении Халинбекаул Буйнакского района, на глубине 13 км, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Евгений Лансере. Дагестан

По данным дагестанского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 12:40. Информация о разрушениях, жертвах и пострадавших пока не поступала.

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Как сообщало ИА REGNUM, два землетрясения недалеко от села Халинбекаул произошли и меньше полумесяца назад, в ночь на 25 мая. Магнитуда толчков, между которыми прошло 70 минут, составила 4,4 и 2,3. Первое, более мощное землетрясение, ощутили не только в городе Буйнакске и Буйнакском районе, но и в Махачкале и Каспийске.

В результате сейсмособытий никто из людей не пострадал, не случилось и серьёзных разрушений. Незначительные повреждения получили пять школ, гимназия и один детский сад в Буйнакске. Кроме того, в селе Халимбекаул частично пострадали около двух десятков домов: в них обвалилась штукатурка, а на стенах и потолках образовались трещины.