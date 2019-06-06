Москва, 6 июня, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Цифровизация экономики России, а также технологические прорывы неизбежно приводят к исчезновение отдельных, а то и целого ряда профессий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

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«Например, профессии, которых не стало: трубочист, оператор коммутатора, ледоруб. Процесс отмирания старых профессии и появления новых — непрерывный процесс. В ближайшем будущем, вероятно, не станет таких профессий, как курьер, водители такси, дальнобойщики, кассиры и много других. Вместо них могут появиться, например, проектировщик медицинских роботов, операторы дронов и масса других», — отметил эксперт.

Забота о поддержании безработицы на низком уровне — это одна из задач государства, с которой какие-то государства справляются, какие-то нет. В условиях быстрого изменения технического процесса эта задача стоит особо остро. Чтобы решить задачу, государству необходимо поддерживать новые отрасли, помогать им развиваться, чтобы, во-первых, был экономический рост, а во-вторых, были решены проблемы с безработицей.

«Также о своем будущем трудоустройстве необходимо думать самому гражданину, а не надеяться только на государство. Уже сейчас стоит мониторить тенденции, а именно какие профессии в будущем исчезнут, появятся и какие навыки необходимы для того, чтобы быть востребованным в перспективе.

Для этого необходимо постоянно развиваться как специалист, причем в смежных областях тоже, чтобы быть многопрофильным, такой подход, кстати, не только позволит быть конкурентным в будущем, но обеспечит рост доходов тоже», — высказал своё мнение Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса аналитического центра НАФИ, большинство жителей России (65%) опасаются потерять работу из-за внедрения в компаниях IT-технологий.

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