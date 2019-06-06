Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 14:09 — ИА Регнум. США и другие государства должны вовремя и безусловно, в полном объеме выплачивать взносы в бюджет ООН. К этому призвал генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш на ПМЭФ-2019, передает 6 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Антониу Гутерреш на ПМЭФ-2019

Вопрос о нежелании президента США Дональда Трампа платить ООН Гутеррешу задал модератор дискуссии, корреспондент NBC News Кир Симмонс. Он даже предложил Гутеррешу продать резиденцию ООН в Нью-Йорке и переехать в «Башню Трампа» в качестве дипломатического хода.

«У нас очень трудная ситуация с наличностью в ООН, потому что накопилось за годы, старая методология использовалась в управлении бюджетом. Это надо решать, ситуация обсуждается в рамках Генеральной Ассамблеи. Но очень важно, чтобы все страны платили свои взносы своевременно, в полном объеме и безусловно. Это относится ко всем странам, включая ту, которую вы упомянули», — сказал Гутерреш.

Напомним, в конце 2018 года вступило в силу решение США о выходе из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) без выплаты 600 млн долларов долга. С 31 декабря США не платят членские взносы, а также потеряли возможность избираться в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.