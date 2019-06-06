Москва, 6 июня, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Цифровизация доберется до российского рынка труда ещё не скоро. Это дело не одного десятилетия, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цитата из х∕ф «Социальная сеть». Реж. Дэвид Финчер. 2010. США Молодые, креативные и амбициозные

Согласно недавнему социологическому опросу, 65% россиян опасаются потерять работу из-за массового внедрения цифровых технологий, а 21% опрошенных граждан лично знают людей, оставшихся без работы из-за того, что не смогли освоить новые технологии. При этом только 45% опрошенных верят, что знание информационных технологий поможет им сохранить рабочее место либо быстро трудоустроиться в случае потери работы.

«Еще в 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе озвучивались тревожащие прогнозы о том, что из-за развития новых цифровых технологий к 2020 году на мировом рынке труда сократится более 7 млн рабочих мест, а прибавится только 2 млн.

При этом новые рабочие места будут создаваться в сфере науки, техники и информационных технологий, а сокращаться — в традиционном индустриальном секторе и сфере административной работы, так как всё большая часть рутинного труда начнет выполняться с помощью роботов и искусственного интеллекта», — пояснила эксперт.

А 65% детей во всем мире, которые в 2016 году только начали учиться в школе, согласно исследованию, проведенному специально для ВЭФ, в будущем, то есть примерно к 2027−2028 годам, станут заниматься новыми профессиями, о которых человечество ещё не знает.

«Следует ли из этого, что беспокойства большинства опрошенных российских граждан относительно влияния новых технологий на их собственные позиции на рынку труда оправданы? В долгосрочном аспекте — да. В краткосрочном аспекте, то есть на протяжении минимум ближайших 5−10 лет, эти опасения выглядят слегка преувеличенными», — считает Мильчакова.

В России всё ещё низка доля роботизации экономики и высока доля ручного труда. Инновации внедряются в основном в тех отраслях, которые создаются заново либо проходят существенную модернизацию (например, сектора IT, телекоммуникаций, ВПК, финансово-банковский сектор), в остальных отраслях инновации внедряют в основном крупные корпорации.

«Демографические проблемы и старение населения будут негативно влиять на внедрение новых технологий еще лет 10 как минимум. А продолжающееся шестой год падение реальных доходов населения и слабый рубль удешевляют стоимость рабочей силы, что напрямую замедляет процесс автоматизации и цифровизации производства. Поэтому проблемы рынка труда, которые уже сегодня остро стоят в мировой экономике, России коснутся еще не скоро», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса аналитического центра НАФИ, большинство жителей России (65%) опасаются потерять работу из-за внедрения в компаниях IT-технологий.

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