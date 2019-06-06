Ярославль, 6 июня, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Исполком Общероссийского народного фронта в Ярославской области провел круглый стол, посвященный реорганизации медицинских учреждений региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Круглый стол в ОНФ

К обсуждению подключились представители департамента здравоохранения Ярославской области, эксперты, депутаты, члены профсоюза работников здравоохранения.

«Много говорится о реорганизации, но немногие понимают, что это за процесс и куда он ведет. Важно объяснить людям, что их ждет», — сказал глава регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Один из вопросов касался объединения больниц №3 и № 7 в Ярославле. Реорганизация обеспокоила жителей поселка Резинотехника. Однако власти говорят, что целью объединения является повышение качества услуг.

«Мы планируем создать сильную поликлинику с хорошими дневными стационарами — хирургическим, гинекологическим и терапевтическим. Потребность в этом большая», — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов.

Другой темой для обсуждения стало объединение больниц №2 и 8 и судьба ортопедического отделения 2-й больницы, расположенной на Липовой горе. Главный травматолог области Александр Дегтярев считает, что в других клиниках больные смогут получить более качественную помощь.

«Для дальнейшей работы отделения ортопедии больницы №2 необходимы ремонт операционных, приобретение оборудования, получение лицензии на высокотехнологичную помощь. Если перевести заявку в рубли: ремонт трех операционных залов — это минимум 100 миллионов рублей на каждый, приобретение высокотехнологичного артроскопического оборудования — минимум 6 миллионов рублей, а то, что реально необходимо, стоит 12 миллионов. При этом у нас недогружены мощности ортопедического отделения госпиталя ветеранов войн, больницы Соловьева. Здесь работают самые высококвалифицированные врачи, но эти медучреждения вынуждены людям отказывать, поскольку сейчас часть госзадания у больницы №2. В то же время я говорю о безопасности: нормальной реанимации во второй больнице нет», — сказал Александр Дегтярев.

По словам Александра Дегтярева, специалисты этого профиля должны остаться, а здании на Липовой горе, но только в дневном стационаре.

Также участники заседания обсудили объединение станции скорой помощи и центра медицины катастроф. Как считает главный специалист области по этому направлению Людмила Кукушкина, в соседних Ивановской и Костромской областях слияние показало эффективность. Она говорит о том, что нагрузка на врачей сейчас распределена неравномерно.

«Станция скорой ежегодно обслуживает 220 — 230 тысяч вызовов, отделение медицины катастроф — 680 — 700. Нагрузка отделения центра медицины катастроф в среднем 1 — 1,5 вызова за сутки, на бригаду скорой помощи — 15 — 25 вызовов. При этом на ДТП выезжают в основном бригады скорой медицинской помощи», — сказала Людмила Кукушкина.

Обсуждение острых вопросов реорганизации медицины будет продолжено на площадках ОНФ. Ожидается, что департамент здравоохранения представит дальнейшие планы реорганизации отрасли.