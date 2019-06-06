Киев, 6 июня, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины за январь-май 2019 года обеспечило долговые платежи на 231,2 млрд грн. Из этой суммы 176,2 млрд грн оплачено в счет погашения государственного долга и 55 млрд грн в счет его обслуживания.

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Соответствующую информацию ведомство обнародовало сегодня, 6 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минфин отмечает, что за пять месяцев текущего года оплачена почти половина, или 48%, годовых долговых платежей.

Накануне кабинет министров Украины утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019−2022 годы.

Согласно официальной информации, стратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики. Она направлена на постепенное снижение к концу 2022 г. соотношения государственного долга к ВВП до уровня не более 43%.

«После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года. Этот индикатор является одним из ключевых для инвесторов, ведь показывает способность страны возвращать долги. Это также свидетельствует и об уменьшении долговой нагрузки на бюджет страны. Такую положительную тенденцию мы можем наблюдать благодаря улучшению макроэкономических показателей и слаженным действиям правительства. Стратегия по управлению госдолгом призвана продолжить такую динамику», — подчеркнула в своем комментарии министр финансов Оксана Маркарова.

Впрочем, эксперты оценили этот шаг правительства Гройсмана довольно скептически. Так, экономист Александр Гончаров отмечает — гражданам Украины пережить бы ближайшую осень, а дальше заглядывать уже не стоит.

«Гройсман с небывалой энергичностью начал включать мозги своим подчиненным и те с такой же боевитостью вдруг выдали «на гора» среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2019−2022 годы! Дескать, уже только этот документ, утверждают ребята в Минфине, позволит увеличить уровень прозрачности политики управления долгом и повысить ее эффективность. Во как!» — иронизирует эксперт.

Гончаров обращает внимание, что насколько «жаркой и голодной» будет эта осень, увы, ни Кабмин, ни Минфин еще просто не знают.

«Ведь ни занимать деньги, ни обслуживать долги легче не стало. Растущее отрицательное сальдо, как пылесос, высасывает из нашей экономики валютные средства и сильно продавливает курс гривны, а чтобы удержать ситуацию — нужны новые кредиты МВФ, которых нет», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в мае премьер Украины Владимир Гройсман в очередной раз возмутился размерами нынешних выплат страны по долговым обязательствам.

«Треть бюджета в этом году надо отдать на долги. Это два оборонных бюджета!» — отметил тогда Гройсман.

Отдельно он обратил внимание, что долги Украины — это в основном «наследство», накопленное до 2014 года, а не результат деятельности постмайданной власти.

«Всем, кто хочет повесить проблемы на Яценюка или Гройсмана, я скажу: из доли долга в 80% ВВП мы ее уменьшили до менее 60%. Мы правильно управляем долгом», — заявил он.