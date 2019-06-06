В РФ предложили «вернуть» Киеву Крым и оценили риск рецессии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Порошенко считает, что Киев «ставят на колени»;
- В России нашли способ, как Украине «вернуть» Крым;
- Набиуллина не видит рисков финансовой нестабильности;
- Задержан министр лесного комплекса Иркутской области;
- Жителям камчатского села запретили ловить рыбу.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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