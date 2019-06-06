Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Москва, 6 июня, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил актер и знакомый Кузнецова Денис Бондарков в интервью РБК.
Цитата из к/ф «Джек Восьмёркин — «Американец“». реж. Евгений Татарский. 1986. СССР
Александр Кузнецов в роли Якова Восьмёркина
«Пришел тот день, когда его (Александра Кузнецова) не стало», — сказал Бондарков, уточнив, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.
По его словам, пока нет информации о том, где и когда будет похоронен артист.
Напомним, Александр Кузнецов, на счету которого десятки ролей в кино, наиболее известен по своей роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
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