Махачкала, 6 июня, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Морские пехотинцы Каспийской флотилии подняты по тревоге для марш-броска в район полевых занятий в Дагестанe. В учениях задействовано более 500 военнослужащих и порядка 80 единиц боевой и спецтехники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны РФ.

Mil.ru Военные учения ВС РФ

Выполнение специальных учебно-боевых задач на горном полигоне «Аданак» началось накануне, 5 июня, и продлится пять дней. Военнослужащие флотилии отработают упражнения по огневой и тактической подготовкам, будут совершенствовать навыки вождения новейших бронетранспортеров БТР-82А в сложных горных условиях. Морским пехотинцам предстоит выполнить контрольные стрельбы из стрелкового оружия, а также сдать норматив по метанию гранат.

«Для эффективного выполнения задач и успешного проведения занятий создается приближенная к боевой тактическая обстановка. Впервые на учебном тактическом поле наряду с мишенями, инженерными сооружениями, заграждениями и участками разрушений морские пехотинцы применят лазерные имитаторы стрельбы и поражения, а также звуковые эффекты боя», — рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в четырёх регионах юга России — Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области и Крыму — стартовали масштабные батальонные тактические учения, которые продлились неделю. По тревоге были подняты мотострелковые подразделения двух российских общевойсковых армий и соединения береговой обороны Черноморского флота. В общей сложности навыки отражения нападения мотопехоты противника отработали свыше шести тысяч военнослужащих.

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