Сан-Паулу, Бразилия, 6 июня, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Обвинившая футболиста сборной Бразилии Неймара в изнасиловании женщина рассказала о своей версии инцидента в парижском отеле. 5 июня бразильская модель Наджила Триндаде Мендес де Соуза впервые появилась на телевидении и дала эксклюзивное интервью местной телекомпании SBT, в котором обвинила спортсмена в нанесении телесных повреждений и принуждении к половому акту.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1969. СССР Не виноватая я, он сам пришёл!

По словам молодой женщины, она познакомилась с игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен» через аккаунт в Instagram. В Париж она отправилась с целью заняться с ним любовью, однако встреча не оправдала ее ожиданий. По словам Мендес де Соуза, Неймар был совсем не тем, каким казался в сообщениях: вел себя агрессивно и несколько раз ударил ее, после чего извинился. Когда она узнала, что у спортсмена нет с собой средств контрацепции, она хотела уйти, но он не дал это сделать. Перелет женщины из Бразилии и гостиницу в Париже оплатил футболист.

Интервью было опубликовано всего за час до начала товарищеского матча между сборными Бразилии и Катара. Уже на 20-й минуте встречи Неймар получил серьезную травму и покинул поле. Этот матч он назвал одним из самых тяжелых в своей карьере.

Как сообщало ИА REGNUM, звезде бразильского футбола грозит до 5 лет лишения свободы, если суд признает его виновным в изнасиловании. Сам футболист и его отец утверждают, что эти обвинения — дело рук шантажистов, вымогающих крупную сумму.

Читайте также:

Обвинившая Неймара в изнасиловании женщина дала ложные показания

Футболист Неймар опубликовал чат с женщиной, обвинившей его в изнасиловании