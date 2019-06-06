Киев, 6 июня, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Уступки республикам Донбасса — прекращение огня и снятие экономической блокады — являются прямой изменой Украине. Так 6 июня прокомментировал инициативы представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы глава украинской делегации ПАСЕ, депутат от фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он назвал уступки «террористам» сдачей национальной безопасности Украины и обвинил Россию в выдвижении условий капитуляции Киева.

«Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях — прямая измена Украине», — написал Арьев в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в минском переговорном процессе, предложил дополнить режим тишины в Донбассе запретом на ведение ответного огня, а также снять с Донецкой и Луганской Республик экономическую блокаду. Кучма пояснил, что вместо разрыва отношений стороны конфликта должны двигаться навстречу друг другу.

Читайте также: Снятие торговой блокады с Донбасса — это финансирование терроризма — ГПУ