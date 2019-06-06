Бийск, Алтайский край, 6 июня, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Широкий общественный резонанс в Алтайском крае и за его пределами вызвал случай с 15-летней девочкой из города Бийска. Школьницы заставили её пить из лужи.

Скриншот со страницы группы «Barnaul 22». Vk.com Жертва буллинга

Помимо того, что по данному факту организована доследственная проверка, инцидент прокомментировала уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева.

По её словам, пострадавшая девочка находится под наблюдением медиков, ей будет оказана психологическая помощь.

В свою очередь, школьницы, которые унижали сверстницу, не состояли на профилактическом учете в органах системы профилактики. Они положительно характеризовались и хорошо закончили учебный год. Сейчас с ними работают специалисты.

«Ни одна из участниц конфликта не была охвачена организованными формами отдыха и оздоровления. Полагаю, что включение в конструктивную социальную занятость может явиться основным средством профилактики подобных явлений. Кроме того, воспитательная работа с несовершеннолетними нуждается в поиске новых методов с учетом современных рисков и угроз», — цитирует Ольгу Казанцеву «Алтайская правда».

Напомним, 5 июня стало известно, что следствие проверит информацию о «неправомерных действиях в отношении 15-летней девушки в городе Бийске».

Видео, на котором подростки, угрожая применением насилия, заставляют сверстницу погружать лицо в лужу и пить, появилось в соцсетях.

Личность потерпевшей следствие установило.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей», — сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Также следствие намерено дать юридическую оценку действиям органов системы профилактики.

По версии алтайских массмедиа, причиной травли стало то, что одна из девочек приревновала пострадавшую к своему парню.

«Пьешь из лужи или получишь по лицу», — заявляли подростки своей жертве.

Между тем произошедшее активно обсуждают пользователи соцсетей.

«Человечности вообще не осталось», — подчёркивает подписчица паблика «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте».

"Родителей девочек — к ответственности», — пишет ещё один пользователь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, организованная травля в школах, буллинг, знакома каждому третьему российскому ребенку.

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