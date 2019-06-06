Киев, 6 июня, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Снятие блокады с Донецкой и Луганской народных республик противоречит интересам Киева, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «Прямой».

Kmu.gov.ua Иванна Климпуш-Цинцадзе

"Я думаю, что снятие блокады (с Донбасса) противоречит интересам Украины», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снять экономическую блокаду с Донбасса и запретить обстреливать территорию народных республик даже «в ответ».

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