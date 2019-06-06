Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Доля прибыли Сбербанка, получаемая за счет искусственного интеллекта, в ближайшее время вырастет на 20−30%. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин 6 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф. Сбербанк

Он отметил, что выручку и прибыль в банке не измеряют, а доля в прибыли, которую дает искусственный интеллект, составляет от 30 до 40%. Ведяхин предположил, что в ближайшее время она увеличится до 50−70%.

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Зампред правления напомнил, что искусственный интеллект помогает Сбербанку принять большинство кредитных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года глава Сбербанка Герман Греф рассказал о сокращении до 70% менеджеров среднего звена после внедрения системы с искусственным интеллектом. Большинство таких сотрудников отправляют на переобучение и оставляют в банке.

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