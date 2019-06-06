Москва, 6 июня, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Слова Максима Орешкина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о снижении инфляции ниже 4% имеют под собой основания. Склонен согласиться с мнением главы Минэкономики РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Так как рубль волатилен, но в целом стабилен, это снижает скорость обращения денег. Эффект от повышения НДС сошел на нет. При этом экономика России растет слабо, спрос слабый, а значит, нет оснований для роста цен», — считает эксперт.

По его мнению, вероятно, на фоне снижения инфляции Банк России начнет снижать ставку. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%.

До нуля замедлилась недельная инфляция в России

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства Максим Орешкин на ПМЭФ заявил, что инфляция в России опустится ниже 4% по итогам 2019 года.

Читайте также: Минэкономразвития: инфляция опустится ниже 4% по итогам года