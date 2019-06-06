Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Объем инвестиций ОАО «РЖД» в программу развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла составит 88 млрд рублей в ближайшие пять лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка «Ласточка»

Такие параметры установлены соглашением между правительством Северной столицы и ОАО «РЖД» о взаимодействии и сотрудничестве на 2019−2024 годы, которое подписали 6 июня на ПМЭФ-2019 врио губернатора Александр Беглов и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Документом предусмотрено строительство новых железнодорожных веток в Сестрорецк и Сертолово, организация скоростного пригородного сообщения по маршруту Санкт-Петербург — Колпино — Тосно.

Также намечено обновить подвижной состав электропоездов и благоустроить территории, прилегающие к железнодорожным путям московского и выборгского направлений, создать транспортно-логистический центр в Шушарах.

До 2024 года на принципах софинансирования в Петербурге и пригородах построят шесть автомобильных путепроводов. Вложения городского бюджета в этот проект составят 30 млрд рублей.

РЖД также прорабатывает возможность строительства в Санкт-Петербурге железнодорожного кольца для организации пассажирского движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.