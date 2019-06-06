Берлин, 6 июня, 2019, 12:12 — ИА Регнум. 42-летний бывший медбрат Нильс Хегель, подозреваемый в убийстве 85 пациентов, приговорен к пожизненному заключению. Такое решение принял в четверг утром, 6 июня, суд в Нижней Саксонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Pngtree.com Фемида

«Бывший медбрат Нильс Хегель был приговорен в четверг к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов», — передает вещатель.

Отмечается, мужчина первоначально обвинялся в убийстве около 100 пациентов, гибель которых произошла с июня 1999 г. по 2005 г.

Читайте также: Охранника школы в Паркленде обвинили в бездействии во время бойни 2018 года